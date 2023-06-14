Захищаючи Україну, загинув Владислав Сливка з Тернопільщини

Знову Борщівська громада в жалобі… Важка втрата … Про невимовний біль повідомляють у міській раді.

Захищаючи Україну від московських окупантів при виконанні службових обов’язків, отримавши поранення у районні населеного пункту Берестове Донецької області, загинув стрілець-снайпер, солдат Владислав СЛИВКА, 10.05.2000 р.н., житель села Кривче.

Безжальна війна забрала ще одне молоде життя …

Владислав служив вірою і правдою за нашу Україну, за її незалежність, за майбутнє кожного українця.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, розділяємо їхній біль.

Відповідно до розпорядження міського голови від 14 червня 2023 року №03-05/131 в Борщівській міській громаді оголошено триденну жалобу з 14 червня по 16 червня 2023 року за загиблим Героєм – солдатом Владиславом СЛИВКОЮ.

Вічна пам’ять ГЕРОЮ.

ГЕРОЇ не вмирають.





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