Поліцейські інформують жителів Тернопільщини про шахрайства та як їх уникнути

Працівники поліції щодня на сайтах, в соціальних мережах та на телебаченні розповідають про людей, які потрапили на гачок аферистів.

Від початку року слідчі зареєстрували на Тернопільщині понад тисячу фактів шахрайств. Третина з них – це шахрайства в інтернет мережі. Жителі Тернополя та області після спілкування із невідомими, втратили більш як 1,5 мільйона гривень.

“Щоб запобігти даним діям, проводяться відпрацювання, ми інформуємо населення, розповідаємо про можливі варіанти шахрайств. Це проводиться для того, аби убезпечити людей від втрати заощаджень та цінних речей”, – розповідає заступник начальника сектору громадського порядку відділу превенції патрульної поліції Назар Мручок.

Правоохоронці кажуть, що жертвами пройдисвітів стають люди різного віку та статусу. Максимальне інформування населення – це один із методів, який не стовідсотково, але допомагатиме мінімізувати випадки шахрайств.

“На території області проводяться різноманітні профілактичні заходи, залучаються до цього працівники поліції. Вони спілкуються з населенням та інформують людей про найпоширеніші правопорушення”.

Фінансові операції через інтернет, фішингові повідомлення та сайти, інтернет-жебрацтво, зловживання довірою та використання людського горя у власних інтересах – це лише частина методів з видурювання коштів, які використовують шахраї.

Аби люди не забували про такий вид злочинності, як шахрайства, і не потрапляли у тенета зловмисників, Національна поліція України розробила плакати, постери, білборди, сітілайти та листівки, які нагадуватимуть місцевим мешканцям про небезпеку і про те, як не стати жертвою шахраїв.