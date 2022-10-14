Захисницю “Азовсталі” медика “Пташку” запросили виступити на “Голосі країни”

Українську захисницю з полку “Азов” Катерину Поліщук із позивним “Пташка”, звільнену з російського полону, запросили виступити у шоу “Голосу країни-12”. Пропозицію від телеканалу в ефірі “Сніданку з 1+1” озвучив продюсер проєкту Володимир Завадюк.

– Для нас, для команди Big Brave Events і для мене, продюсера “Голосу країни”, величезна честь запросити тебе, “Пташка”, виступити у головному вокальному проєкті нашої країни. Адже голос надихає, адже пісня – наша ДНК, ми ж співаємо для того, щоб далі жити і боротися. Крім того, у “Голосі країни” ми збираємо гроші для допомоги ЗСУ, – уточнив Завадюк.

У свою чергу, “Пташка” зазначила, що поки що не може дати чіткої відповіді, але їй хотілося б і надалі радувати людей.

– Я думаю, це потрібно буде дивитися за моїм станом та за моїм місцем перебування. Залежно, знову ж таки, від геополітичної ситуації у країні. Насамперед для мене це повернення хлопців. Тому будемо дивитися. Я дуже хочу радувати людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму, – зізналася вона.

Катерина також розповіла, які цілі та плани на майбутнє ставить перед собою:

– Перемога – найбільша мрія. Поки що важко сказати. Все залежатиме від того, як розвиватиметься геополітична ситуація в Україні. І зараз моя найбільша мета та обов’язок – повернення всіх полонених, бо це мої побратими. Я розумію, де вони, я розумію, що з ними, я розумію, що їм дуже потрібно додому. Вони не заслуговують бути там, – підсумувала дівчина.

“Пташка” прославилася на весь світ виконанням патріотичних пісень під час оборони заводу “Азовсталь” у Маріуполі. 21-річна українська захисниця-парамедик родом із Тернопільської області, за спеціальністю вокалістка та актриса.