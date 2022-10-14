На Тернопільщині за ухилення від мобілізації розпочато 94 кримінальні провадження

У День захисників і захисниць нашої держави не зайвим буде нагадати, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. І в той час, коли на фронті гинуть найкращі сини і дочки нашої Батьківщини, героїчно боронячи нашу державу від рашистів є ті, хто ухиляється від виконання свого конституційного обов’язку.

Лише упродовж останніх двох місяців скеровано до суду з обвинувальними актами 12 проваджень та у 30 кримінальних провадженнях триває досудове розслідування.

Не чекаючи результатів кримінального переслідування, 9 призовників пішли добровільно служити до лав ЗСУ, відтак провадження щодо них вже закриті.

Хочемо застерегти тих, хто сподівається на «легке покарання» за ст. 336 КК України. Ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк до п’яти років!

Пам’ятаймо, що Перемога у цій війні залежить від кожного українця, тому слід максимально зосередитися на особистому вкладі у неї, а не ховатися за спинами інших!