Життя після замаху. Ректора Андрія Крисоватого з дружиною відправили на лікування за кордон

Минуло вже три тижні з часу замаху на ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого, проте досі не затримали злочинця, який поставив вибуховий пристрій на його подвір’я. Внаслідок вибуху Андрій Ігорович втратив кисть руки, його дружина Оксана — око. Підозрюваним у злочині є молодий чоловік, якого зафіксували камери спостереження. Уночі він приніс пакунок на обійстя Крисоватих, що у селі Петриків біля Тернополя. Через кілька днів після замаху на ректора поліція оприлюднила відеозапис, на якому видно підозрюваного, і звернулася до громадян за допомогою в розшуку, гарантуючи анонімність і грошову винагороду за інформацію. Утім, дотепер нема жодної нової інформації про результати розслідування, а чим більше часу минає, тим менше залишається надії, що вдасться знайти і затримати терориста.

Медики Тернопільської університетської лікарні усіма силами боролися за життя Андрія Ігоровича та його дружини. Через сильну травму ректору довелося ампутувати частину руки. Наскільки відомо, пані Оксана втратила одне око, на інше бачить на 30 відсотків. Є інформація, що майже два тижні вона лікувалася в Інституті ім. В. Філатова в Одесі. Підтвердити будь-яку інформацію, зокрема, й про стан здоров’я, наразі неможливо, бо потерпілі не в змозі спілкуватися.

Минулої п’ятниці, 20 вересня, журналістка «НОВОЇ…» навідалася до Андрія Ігоровича в лікарню. Поки чекала в коридорі, щоб потрапити в ортопедо-травматологічне відділення, звідти вийшов ректор у супроводі поліцейського. Андрій Ігорович швидким темпом рушив на поверх вище. Коли ж повертався, вдалося коротко перемовитися. Ректор тримав травмовану руку в кишені, щоб менше привертати увагу оточуючих, а загалом тримався бадьоро. Щоправда, Андрій Ігорович отримав контузію від вибуху, тому наразі зовсім погано чує. «Як ваше здоров’я?» — поцікавилась. «Вже все чудово! Повертаюсь до звичного ритму!» — відповів. Годі уявити, що йому і його дружині довелося пережити…

До речі, про пережите. Нещодавно у Фейсбуці з’явилося відео моменту вибуху. На записі видно, як ректор виходить вранці на подвір’я, виносить до контейнера сміття і помічає біля воріт пакунок. Наближається до нього, бере в руки, оглядає. До нього виходить дружина, щось говорять між собою про «знахідку», і раптом… вибух. У стані шоку Андрій Ігорович бігає подвір’ям, дружина — падає і непритомніє. Ректор вибігає на вулицю, кличе на допомогу…

Як нам вдалося дізнатися, минулих вихідних Андрія Крисоватого з дружиною відправили на лікування і реабілітацію до Німеччини. Вочевидь, ректор ще нескоро зможе повернутися на своє робоче місце. Наразі обов’язки ректора ТНЕУ виконує перший проректор Микола Іванович Шинкарик.

— Університет працює у штатному режимі, відбуваються пари, лекції, практичні заняття, заїзд заочників, провели Перший міжнародний тиждень, було 60 учасників із 22 країн, — повідомив «НОВІЙ…» Микола Іванович. — Я тимчасово виконую обов’язки ректора, колектив університету працює злагоджено. Усі розуміють ситуацію. Андрій Ігорович почувається добре, динаміка позитивна, скоро повернеться. Тим часом вчена рада ТНЕУ звернулася до Президента України з проханням взяти розслідування справи щодо замаху на Андрія Ігоровича і його дружину під особистий контроль. Колектив вельми стурбований ситуацією, що склалася. Припускаємо, що це може бути пов’язано із земельною ділянкою площею 1300 га, закріпленою за навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» ТНЕУ. Вчена рада одноголосно прийняла рішення про відмову від цієї землі. Про це ми написали у зверненні і просили Президента посприяти у вирішенні ситуації, ми відмовляємось від тієї землі, бо через ту землю постійно виникають чвари. 40 га університет передав міській раді під цвинтар, кілька ділянок — учасникам АТО, а решта — в користуванні вузу, проте власником землі насправді є Міністерство освіти і науки України. Через ту ділянку не раз відбувалися мітинги громадян під стінами університету. Так, колишні працівники радгоспу «Тернопільський» хочуть розпаювання тієї землі, бо стверджують, що у них її свого часу забрали. Ми неодноразово запрошували їх на вчені ради, конференції трудового колективу, де заявляли, що відмовляємось від цієї землі, хочемо, що її від нас забрали і на законних підставах вирішили питання… А за Андрія Ігоровича щиро вболіваємо.

Утім, те, що причиною замаху на ректора ТНЕУ могла стати скандальна земля, — лише одна із версій. Справжньою причиною може бути вимагання в ректора певними особами грошей, особиста неприязнь чи помста, або те, про що ми навіть не здогадуємося. Однак, знаючи, як у нас такі справи розслідують, віри у те, що злочинний намір викриють, що злочинця чи злочинців знайдуть і покарають, зовсім небагато.



