Знову втрата, – на війні загинув Олександр Воронюк з Тернопільщини

Сумне сповіщення сколихнуло громадян Кременецького району, повідомляють у районній військовій адміністрації.







Воронюк Олександр Борисович, 1986 року народження, гранатометник механізованого відділення, сержант взводу роти військової частини ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок стрілецького контакту з противником у районі Донеччини.

Щиросердечні співчуття рідним і близьким Борсуківської громади.

Шана та вічна пам’ять Герою-захиснику!

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