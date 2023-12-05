Знову втрата, – на війні загинув Олександр Воронюк з Тернопільщини
Сумне сповіщення сколихнуло громадян Кременецького району, повідомляють у районній військовій адміністрації.
Воронюк Олександр Борисович, 1986 року народження, гранатометник механізованого відділення, сержант взводу роти військової частини ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок стрілецького контакту з противником у районі Донеччини.
Щиросердечні співчуття рідним і близьким Борсуківської громади.
Шана та вічна пам’ять Герою-захиснику!