На шляхопроводі біля Тернополя стартував демонтаж правого проїзду
Служба відновлення продовжує ремонт аварійного шляхопроводу біля ТРЦ «Подоляни». Поки на відремонтованій половині рухається транспорт, підрядна організація розпочала демонтаж пошкоджених балок на іншій половині споруди.
42-метровий аварійний шляхопровід розташований на першому кілометрі траси Р-41 Обхід Тернополя. Це єдина дорога в обхід міста Тернопіль, адже діюча об’їзна перебуває на балансі міста та з роками трансформувалася у звичайну вулицю зі щільною забудовою, великою кількістю перехресть, світлофорів і пішохідних переходів.
Служба відновлення у 2023 році ініціювала невідкладний ремонт шляхопроводу біля ТРЦ «Подоляни» через високий ризик руйнування споруди. Оскільки дорога Р-41 забезпечує транзит оборонних, гуманітарних, комерційних вантажів в обхід Тернополя, наслідки руйнування шляхопроводу були б непередбачуваними.
Ремонт шляхопроводу проводимо коштом Європейського інвестиційного банку. У цьому році Уряд спрямував гроші ЄІБ на 7 мостів та шляхопроводів у Тернопільській області, які мають велике значення для логістики України.