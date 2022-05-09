Зв’язкова УПА з Тернопільщини пережила Другу світову і не думала, що знову побачить війну

Пережила Другу світову і не думала, що знову побачить війну. Уся сім’я 94-річної Стефанії Новацької билася за Україну. Жінка була зв’язковою УПА, боролася з комуністичним і нацистським режимами, за що 4 роки провела в засланні. Зараз на передовій воює один з її онуків, а жінка молиться, щоб він, як і інші українські воїни, повернувся живим.

Стефанія Новацька написала книжку про своє життя, зокрема про те, як допомагала УПА.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Книга зв’язкової УПА з Тернопільщини

Жінка пригадує, що тоді їй було 14 років.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Стефанія Новацька

“Організатор прийшов і каже, що по всіх селах зорганізувався рух. Він сказав до тата, що ми будемо боротися за нашу Україну, я твоїх хлопців записав”, – каже Стефанія.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Стефанія Новацька написала книжку про своє життя

Стефанія Новацька була зв’язковою. Вона готувала повстанцям їжу і передавала листи. Так жінка познайомилась і зі своїм майбутнім чоловіком Григорієм.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Чоловік зв’язкової УПА

Він був повстанцем й одного разу, пригадує, ховався у них вдома.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Світлини зв’язкової УПА

Григорія знайшли і ув’язнили в Норильську на 11 років. А згодом репресували і Стефанію, вона провела у засланні 4 роки.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Зв’язкова УПА

“Знущалися, вони могли зайти і без порушення вбити в любий час”, – каже Стефанія.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Жінка пережила Другу світову і не думала, що знову побачить війну

З того часу пройшло понад 70 років. Жінка розповідає, не думала, що знову застане війну, але теперішні події зачепили і її сім’ю.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Онуки зв’язкової УПА

Зараз на передовій – один з її онуків.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Стефанія Новацька

“Скромний, хоч до душі прикладай, ніхто такого не має онука”, – розповіла жінка.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Пам’ятник борцям за волю України

Щоб відволіктись від новин, Стефанія Новацька працює.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Біля місцевого пам’ятника борцям за волю України

Жінка приходить до місцевого пам’ятника борцям за волю України, доглядає клумбу біля нього, а заодно молиться – за свого онука та інших воїнів.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Жінка доглядає клумбу біля місцевого пам’ятника борцям за волю України

“Я вам скажу правду, я ночами не можу спати. Не раз передають по телевізорі, що там все зруйнували, там загинули хлопці, а мені серце жалем розривається”, – розповіла Стефанія.

Фото:Ігор Бенцал/Суспільне Тернопіль Жінка молиться за мир в Україні

Незважаючи на усе пережите і те, що відбувається зараз, жінка каже, вірить у те, що Україна переможе.