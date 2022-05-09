12 травня у справі Ромчика Кулака оголосять вирок

12 травня о 10.00 год. суддя озвучать вирок у справі смерті 12-річного сина Володимира Кулака – Романа 6 травня після завершення дебатів і останнього слова обвинувачених суддя пішов у нарадчу кімнату.

Суд тривалістю 4 роки – на фінішній прямій. Йдеться про справу щодо смерті 12-річного Ромчика Кулака, який помер у лікарні. Дитині на початку лікування встановили неправильний діагноз.

На цьому засіданні завершився етап дебатів. Розпочали із виступу обвинувачуваного хірурга Юрія Михайлюка. Його позиція залишилася незмінною – своєї провини хірург Жидачівської районної лікарні не визнає. Його звинувачують у недобросовісному виконанні службових обов’язків. На тому, що хірург не винен наполягає і його адвокат.

“Прошу виправдати мого довірителя на підставі того, що в його діях немає складу кримінального правопорушення. Мій довіритель перед початком дебатів подав акт про застосування амністії. Якщо суд прийме рішення про винуватість мого довірителя, то суд має визнати його винним і звільнити від покарання”, – наголосив Олег Мицик, адвокат Юрія Михайлюка.

Нагадаємо, на минулому засіданні Юрій Михайлюк зазначив, що підпадає під амністію, оскільки на його утриманні перебувають батьки похилого віку.

Останнє слово у суді для обвинувачених

Після закінчення дебатів, обвинувачені мали останнє слово перед оголошенням вироку. Першою виступила обвинувачена лікарка Ганна Чущак.

“Я 50 років не мала скарг. Прошу суд мене оправдати. Бо я не є ніякий злочинець, я нічого не вчинила. Я свої обов’язки виконала”, – звернулась до судді обвинувачена Ганна Чущак.

Далі цим правом скористався Юрій Михайлюк.

“Надіюсь на ваше об’єктивне розглядання справи в нарадчій кімнаті. Щиро співчуваю родині за втрату сина, але не вважаю себе винним у його смерті”, – сказав обвинувачений хірург.

Вирок оголосять уже наступного тижня

Після виступів лікарів суддя відправився в нарадчу кімнату. Вже на наступному засіданні він повинен оголосити довгоочікуваний вирок. Справу у суді, нагадаємо, розглядають вже 4 роки.

“Я надіюся на чесніть, професіоналізм судді, що він розбереться, адже має докази матеріалів справи, висновки комісійної судово-медичної експертизи, висновки експертів у Львові, Києві. Свідчення свідків навіть в суді, які підтвердили зовсім протилежне ніж те, що сьогодні ті говорять”, – підсумував батько Ромчика Володимир Кулак.

Нагадаємо, на лаві підсудних лікарі Жидачівської районної лікарні. Їх звинувачують у невчасно поставленому діагнозі, що призвело до смерті 12-річного Ромчика Кулака. Відповідно до висновку судмедексперта, причина смерті дитини – заворот кишок.

Оксана Рогачук, NTA