На Тернопільщині комунальне підприємство забруднило 4,3 га землі

На Чортківщині прокуратура вимагає від підприємства сплатити 1,1 млн грн шкоди, завданої забрудненням землі.

Керівник Чортківської окружної прокуратури заявив позов до суду в інтересах держави до одного з комунальних підприємств району про стягнення 1,1 млн грн шкоди, заподіяної порушенням вимог природоохоронного законодавства.

Встановлено, що підприємство забруднило побутовими відходами земельну ділянку площею понад 4,3 гектара. Відтак прокуратура вимагає у судовому порядку сплатити збитки, завдані довкіллю.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі, – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.