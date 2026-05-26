У Тернополі пасажирка травмувалася під час виходу з маршрутки

У Тернополі 25 травня до лікарні звернулася місцева жителька 1959 року народження, яка отримала травму під час поїздки у маршрутному таксі.

Як встановили працівники поліції, інцидент стався близько 14:12 під час висадки пасажирів з автобуса MAN A21. У момент, коли жінка виходила з транспортного засобу, автобус раптово почав рух. Тернополянка не втрималася та впала, травмувавши ногу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Причини автопригоди та ступінь відповідальності встановлюють слідчі поліції.