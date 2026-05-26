На Тернопільщині двоє людей втратили великі суми через телефонних шахраїв

На Тернопільщині двоє людей стали жертвами телефонних шахраїв, які видавали себе за працівників банків. Загалом потерпілі втратили понад 145 тисяч гривень та заощадження в іноземній валюті.

Як повідомляють у поліції, лише за один день правоохоронці зафіксували два схожі випадки шахрайства.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Тернопіль 1984 року народження. Жінці зателефонувала невідома особа, яка представилася працівницею банку.

Під приводом проведення банківських операцій співрозмовниця переконала потерпілу виконати низку дій та переказати гроші на сторонній рахунок.

«Довірившись псевдобанківській працівниці, тернополянка самостійно переказала 50 тисяч гривень на сторонню банківську картку», — повідомили правоохоронці.

Після переказу коштів зв’язок із шахрайкою обірвався.

Ще один випадок задокументували поліцейські відділення №3 міста Теребовля. До правоохоронців звернувся житель селища Микулинці 1995 року народження.

Чоловікові також зателефонував невідомий, який назвався працівником банку та повідомив про нібито спробу зламу банківської картки.

«Для “захисту рахунку” чоловік виконував вказівки співрозмовника, після чого виявив зникнення коштів», — зазначають у поліції.

У результаті потерпілий втратив 1100 доларів США та 50 тисяч гривень.

За обома фактами тривають перевірки та встановлюються особи, причетні до шахрайських дій.

Поліцейські вкотре наголошують: справжні працівники банків не телефонують клієнтам із вимогою переказати кошти, повідомити CVV-код, паролі чи коди підтвердження. У разі підозрілих дзвінків громадян закликають одразу припиняти розмову та самостійно телефонувати на офіційний номер банку.