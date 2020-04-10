10 квітня: в Україні за добу — 311 повідомлень про нові підтверджені випадки

Підтверджено 2 203 випадки COVID-19

Усього в Україні досліджено 23 522 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР (лабораторна діагностика).

Протягом 9 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 311 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 119 випадків;

Волинська обл. — 41 випадок;

Дніпропетровська обл. — 52 випадки;

Донецька обл. — 11 випадків;

Житомирська обл. — 41 випадок;

Закарпатська обл. — 56 випадків;

Запорізька обл. — 54 випадки;

Івано-Франківська обл. — 254 випадки;

м. Київ — 348 випадків;

Київська обл. — 140 випадків;

Кіровоградська обл. — 82 випадки;

Львівська обл. — 82 випадки;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 46 випадків;

Полтавська обл. — 20 випадків;

Рівненська обл. — 85 випків;

Сумська обл. — 63 випадки;

Тернопільська обл. — 196 випадків;

Харківська обл. — 6 випадків;

Херсонська обл. — 27 випадків;

Хмельницька обл. — 16 випадків;

Черкаська обл. — 86 випадків;

Чернівецька обл. — 366 випадків;

Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей, з них 29 чоловіків та 40 жінок. 80% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок та легень. Деякі мали поєднані захворювання.

Загалом 61 людина вже одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Звертаємо увагу‼️ В Україні досліджують зразки не лише осіб, яким встановлена підозра, а і тих, хто контактував із пацієнтом з підтвердженим COVID-19. Також є повторне тестування для людей, що одужали. Це необхідно для зняття діагнозу.