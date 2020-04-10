10 квітня: в Україні за добу — 311 повідомлень про нові підтверджені випадки
Підтверджено 2 203 випадки COVID-19
Усього в Україні досліджено 23 522 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР (лабораторна діагностика).
Протягом 9 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 311 повідомлень про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 119 випадків;
Волинська обл. — 41 випадок;
Дніпропетровська обл. — 52 випадки;
Донецька обл. — 11 випадків;
Житомирська обл. — 41 випадок;
Закарпатська обл. — 56 випадків;
Запорізька обл. — 54 випадки;
Івано-Франківська обл. — 254 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська обл. — 140 випадків;
Кіровоградська обл. — 82 випадки;
Львівська обл. — 82 випадки;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 46 випадків;
Полтавська обл. — 20 випадків;
Рівненська обл. — 85 випків;
Сумська обл. — 63 випадки;
Тернопільська обл. — 196 випадків;
Харківська обл. — 6 випадків;
Херсонська обл. — 27 випадків;
Хмельницька обл. — 16 випадків;
Черкаська обл. — 86 випадків;
Чернівецька обл. — 366 випадків;
Чернігівська обл. — 9 випадків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей, з них 29 чоловіків та 40 жінок. 80% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок та легень. Деякі мали поєднані захворювання.
Загалом 61 людина вже одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Звертаємо увагу‼️ В Україні досліджують зразки не лише осіб, яким встановлена підозра, а і тих, хто контактував із пацієнтом з підтвердженим COVID-19. Також є повторне тестування для людей, що одужали. Це необхідно для зняття діагнозу.