17:42 | 9.12.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

110 закладів торгівлі та сфери послуг працюють у Тернополі, коли нема світла

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

💙💛110. Саме стільки закладів торгівлі та сфери послуг працюють у Тернополі навіть тоді, коли немає світла. Зате у них є генератори та енергія для праці, щоб мешканці могли купити продукти, ліки, заправити авто, або ж навіть відвідати барбершоп!

Шукайте їх:
✅ у мобільному додатку “е-Тернопіль” (до речі, у додатку також можна прокласти маршрут до закладів)
✅ або на інтерактивній мапі на сайті Тернопільської міської ради.

Там ви знайдете назву, адресу, графік роботи та різні категорії. Отож, працюють у Тернополі:
🔹7 АЗС
🔹1 зоомагазин
🔹9 аптек
🔹3 супермаркети
🔹64 магазини
🔹24 заклади громадського харчування
🔹2 барбершопи.

☝️Якщо якогось закладу не знайшли, але ви знаєте, що він працює навіть без світла, напишіть нам назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів на електронну адресу: presamr@gmail.com і він теж з’явиться на карті.
‼А для тих, у кого ще немає мобільного додатку, у коментарях залишаємо посилання на завантаження. Або ж шукайте у App Store чи Play Market слово “е-Тернопіль”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *