110 закладів торгівлі та сфери послуг працюють у Тернополі, коли нема світла

💙💛110. Саме стільки закладів торгівлі та сфери послуг працюють у Тернополі навіть тоді, коли немає світла. Зате у них є генератори та енергія для праці, щоб мешканці могли купити продукти, ліки, заправити авто, або ж навіть відвідати барбершоп!

Шукайте їх:

✅ у мобільному додатку “е-Тернопіль” (до речі, у додатку також можна прокласти маршрут до закладів)

✅ або на інтерактивній мапі на сайті Тернопільської міської ради.

Там ви знайдете назву, адресу, графік роботи та різні категорії. Отож, працюють у Тернополі:

🔹7 АЗС

🔹1 зоомагазин

🔹9 аптек

🔹3 супермаркети

🔹64 магазини

🔹24 заклади громадського харчування

🔹2 барбершопи.

☝️Якщо якогось закладу не знайшли, але ви знаєте, що він працює навіть без світла, напишіть нам назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів на електронну адресу: presamr@gmail.com і він теж з’явиться на карті.

‼А для тих, у кого ще немає мобільного додатку, у коментарях залишаємо посилання на завантаження. Або ж шукайте у App Store чи Play Market слово “е-Тернопіль”.