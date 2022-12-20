12-річний хлопчик погрожував мамі та хотів вчинити самогубство
Тернопільські патрульні завадили хлопцю вчинити непоправне
Учора інспектори Віталій Назаров та Ольга Гаврилюк отримали повідомлення про домашнє насильство на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Заявниця розповіла, що її 12-річний син погрожує їй ножем та має намір вчинити самогубство.
Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою й виявили у квартирі хлопця, який тримав в руках предмет, схожий на ніж. Юнак відмовився спілкуватися з матір’ю, тому інспектор Віталій Назаров попрохав його заспокоїтись, викинути небезпечний предмет з рук та поспілкуватися лише з ним наодинці. Останній погодився.
Інспектору вдалося підібрати потрібні слова та заспокоїти хлопця, тож він самостійно погодився проїхати з поліцейським в кареті швидкої до медичного закладу.
На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Патрульні повідомили про випадок працівників ювенальної привенції.