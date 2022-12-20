На Тернопільщині жінка покинула маленьких дітей на добу: її син звернувся до поліції

У Тернопільській області судили жінку, яка на добу покинула своїх дітей, віком 8 і 10 років.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, жінка 29 жовтня пішла до подруги та вирішила там заночувати. Діти добу змушені були бути самі у хаті. 30 жовтня 10-річний син жінки зателефонував до поліції та попросив знайти його маму.

Згодом жінка таки прийшла. Суд визнав її винною та вирішив обмежитись попередженням. Вона повинна сплатити 496 грн судового збору