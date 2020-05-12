12 травня: за минулу добу на Тернопільщині підтвердили лише три випадки COVID-19

Станом на 12 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1021 випадку діагноз лабораторно підтверджений (953 випадки – дорослі, 68 випадків – діти), з них 20 летальних. Видужало 362 особи.

За попередню добу проведено 62 дослідження, підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: