09:27 | 12.05.2020
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Новини Тернополя 

12 травня: за минулу добу на Тернопільщині підтвердили лише три випадки COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 12 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1021 випадку діагноз лабораторно підтверджений (953 випадки – дорослі, 68 випадків – діти), з них 20 летальних. Видужало 362 особи.

За попередню добу проведено 62 дослідження, підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (3 особи).

Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

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