12 травня: за минулу добу на Тернопільщині підтвердили лише три випадки COVID-19
Станом на 12 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1021 випадку діагноз лабораторно підтверджений (953 випадки – дорослі, 68 випадків – діти), з них 20 летальних. Видужало 362 особи.
За попередню добу проведено 62 дослідження, підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (3 особи).
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”