У Тернополі обікрали заклад громадського харчування

Про крадіжку дороговартісних електроінструментів та однометрової мідної стрічки повідомив працівників поліції житель обласного центру. Чоловік заявив, що у підсобне приміщення закладу громадського харчування Тернополя проникли невідомі.

Зникнення дроту, електролобзика, шуруповерта та електродрилі виявили потерпілі ще на початку травня. Заявник каже, що ймовірно злодії залізли в приміщення в період з 5 квітня по 4 травня, бо саме тоді востаннє користувалися даними приладами робочі, а після того інструменти на очі не потрапляли.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний місцевий житель, 1974 року народження. Чоловік працював у даному закладі і вирішив додатково підзаробити на крадіжці. Він у скоєному зізнався, але товару не повернув, оскільки здав його під реалізацію до ломбарду. Слідчим продемонстрував лише довідку, як доказ сказаного.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Триває слідство.