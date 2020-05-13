13 травня 7 підтверджень: 1028 осіб інфіковано COVID-19 в Тернопільській області
Станом на 13 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1028 випадках діагноз лабораторно підтверджений (958 випадків – дорослі, 70 випадків – діти), з них 20 летальних. Видужало 364 особи.
За попередню добу проведено 420 досліджень, підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
Заліщицький район (1 особа):
• с. Торське – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Кременець – 3
Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Гончарівка – 1