09:22 | 13.05.2020
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Новини Тернополя 

13 травня 7 підтверджень: 1028 осіб інфіковано COVID-19 в Тернопільській області

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Станом на 13 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1028 випадках діагноз лабораторно підтверджений (958 випадків – дорослі, 70 випадків – діти), з них 20 летальних. Видужало 364 особи.

За попередню добу проведено 420 досліджень, підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

Заліщицький район (1 особа):
• с. Торське – 1

Кременецький район (3 особи):
• м. Кременець – 3

Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Гончарівка – 1

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