13 травня 7 підтверджень: 1028 осіб інфіковано COVID-19 в Тернопільській області

Станом на 13 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1028 випадках діагноз лабораторно підтверджений (958 випадків – дорослі, 70 випадків – діти), з них 20 летальних. Видужало 364 особи.

За попередню добу проведено 420 досліджень, підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

Заліщицький район (1 особа):

• с. Торське – 1 Кременецький район (3 особи):

• м. Кременець – 3 Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 2

• с. Гончарівка – 1