13 травня: в Україні 3 208 медиків інфіковано COVID-19. Всього – 16 425 осіб

Підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 402 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 130 дітей та 3 208 медиків. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 3 716 пацієнти вже одужали, зокрема 935 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 628 (309 одужали);

Волинська обл. — 510 (127 одужали);

Дніпропетровська обл. — 773 (79 одужали);

Донецька обл. — 102 (26 одужали);

Житомирська обл. — 530 (67 одужали);

Закарпатська обл. — 764 (114 одужали);

Запорізька обл. — 331 (135 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1144 (334 одужали);

м. Київ — 1960 (169 одужали);

Київська обл. — 1049 (179 одужали);

Кіровоградська обл. — 428 (273 одужали);

Луганська обл. — 42 (15 одужали);

Львівська обл. — 870 (168 одужали);

Миколаївська обл. — 225 (63 одужали);

Одеська обл. — 680 (39 одужали);

Полтавська обл. — 257 (136 одужали);

Рівненська обл. — 1045 (199 одужали);

Сумська обл. — 157 (81 одужали);

Тернопільська обл. — 1028 (362 одужали);

Харківська обл. — 672 (81 одужали);

Херсонська обл. — 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. — 196 (54 одужали);

Черкаська обл. — 346 (160 одужали);

Чернівецька обл. — 2 444 (429 одужали);

Чернігівська обл. — 79 (19 одужали).