13 травня: в Україні 3 208 медиків інфіковано COVID-19. Всього – 16 425 осіб
Підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 402 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 130 дітей та 3 208 медиків. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 716 пацієнти вже одужали, зокрема 935 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 628 (309 одужали);
Волинська обл. — 510 (127 одужали);
Дніпропетровська обл. — 773 (79 одужали);
Донецька обл. — 102 (26 одужали);
Житомирська обл. — 530 (67 одужали);
Закарпатська обл. — 764 (114 одужали);
Запорізька обл. — 331 (135 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1144 (334 одужали);
м. Київ — 1960 (169 одужали);
Київська обл. — 1049 (179 одужали);
Кіровоградська обл. — 428 (273 одужали);
Луганська обл. — 42 (15 одужали);
Львівська обл. — 870 (168 одужали);
Миколаївська обл. — 225 (63 одужали);
Одеська обл. — 680 (39 одужали);
Полтавська обл. — 257 (136 одужали);
Рівненська обл. — 1045 (199 одужали);
Сумська обл. — 157 (81 одужали);
Тернопільська обл. — 1028 (362 одужали);
Харківська обл. — 672 (81 одужали);
Херсонська обл. — 165 (96 одужали);
Хмельницька обл. — 196 (54 одужали);
Черкаська обл. — 346 (160 одужали);
Чернівецька обл. — 2 444 (429 одужали);
Чернігівська обл. — 79 (19 одужали).