14 вересня відбудеться суд над екс-регіоналом з Тернопільщини

Він має на меті поновитися на посаді і вважає своє звільнення незаконним. Сторона відповідача, дежпідприємства, натомість захищає свої інтереси і стверджує, що звільнення було законним. Установу предсталяє адвокат Любов Карпюк.

Раніше ми повідомляли, що Валентин Антонійчук – наніс збитків держлісгопу на суму більше 700 тисяч гривень. Отримав догани за невиконання посадовї інструкції та приховування порушень у олевських лісах, що й призвело до названих збитків.

Оскільки позивач живе у селі Горошова Борщівського району, то суд відбуватиметься саме у місті Борщів.

Також, раніше ми повідомляли, що Валентин Антонійчук, хоч і працював останній рік на Житомирщині, тісно пов’язаний із Тернопіллям. Є екс-депутатом Борщівської районної ради від “Партії регіонів” минулого скликання. Був помічником нардепа-регіонала 5-го та 6-го скликання Ореста Муца. Пов’язаний з різного роду бізнесом, зокрема, з підприємством ПП «ВІОКС-2011». Воно належить його дружині Оксані Григорків. Весною 2017 року цьому підприємству виконком Тернопільської міськради віддав 2 гектари землі парку «Топільче» під облаштування спортивно-сімейного відпочинкового коплексу.

Судове засідання у справі відбудеться у четвер, 14 вересня, у Борщівського районному суді.