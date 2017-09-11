Абсолютну спортивну перемогу привезли з Республіки Польщі правоохоронці Тернопільщини

Команда поліцейських взяла участь у футбольному турнірі на кубок президента міжнародної поліцейської асоціації міста Закопане.

Дружня співпраця польських колег з працівниками поліції краю триває більше року. Іноземні гості вже побували на Кременеччині, задля обміну досвідом з місцевими поліцейськими, а цьогоріч уряд регіону в Закопане надіслав запрошення тернопільським працівникам поліції взяти участь у третьому Міжнародному турнірі з футболу.

7 вересня футбольна команда поліцейських вирушила до Польщі за перемогою. Тернопільських футболістів приємно вразила гостинність господарів турніру та організація змагань. Футбольні баталії проводилися у мальовничій місцевості біля підніжжя гір Татр. Разом з тернопільськими правоохоронцями першість у футболі виборювали 4 польські команди та збірна футболістів зі Словачинни.

Вже з перших відбіркових турнірів українські поліцейські показали кращий результат. Здолавши дві польські команди, тернополяни вийшли у півфінал, де обіграли команду поліцейських з Закопане.

Найзапеклішими стали фінальні футбольні баталії. У переможному поєдинку українську команду намагалися здолати словацькі футболісти, які вже двічі ставали переможцями у таких змаганнях. Однак наші спортсмени ні на мить не збавляли темп, перехоплювали один в одного м’яч, намагаючись не допустити супротивників до воріт. Завдяки злагодженим професійним діям наша команда здолала сильних суперників. Переможний гол у ворота словацьких футболістів забив капітан тернопільської збірної Микола Кохан.

Переможців турніру нагородили кубком, та пам’ятними подарунками.

– Наші футболісти подарували уболівальникам справді чудове спортивне видовище, – підсумував фінал змагань заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич. – В свою чергу запрошуємо команди суперників на Тернопілля та сподіваємося зробити такі змагання традиційними не лише у Польщі, а й в Україні.

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області