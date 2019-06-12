16 червня буде обмежено рух автомобілів та частково змінений рух громадського транспорту в кількох мікрорайонах Тернополя

У зв’язку з проведенням ІІІ-го Тернопільського півмарафону Ternopil Half Marathon 2019 в неділю 16 червня буде обмежено рух автомобілів та частково змінений рух громадського транспорту в наступних мікрорайонах:

🔹 ЦЕНТР – 09:00-13:00 – б-р Шевченка (сторона поліції), вул. Руська (ЦУМ-Надставна церква: смуга в напрямку Дружби), обмежений виїзд з вулиць Замкова, Йосипа Сліпого, Старий ринок.

🔹 НОВИЙ СВІТ – 09:00-11:15 – вул. Білецька, розворот маршрутки №6, вул. Дружби (напрямок на Білу).

🔹 БІЛА – 09:00-11.30 – від колії, фабрика, вулл. Дружба, Набережна, Крушельницької (до Рибки), до пішохідного мосту.

🔹 ОЗЕРО – 09:15-11:45 – ділянка БухтаБар – Дальній пляж, всі виїзди з с.Кутківці на вул. Яблуневу (Набережна).

