У Будапешті відкрилася виставка тернопільської художниці Олесі Гудими

11 червня в картинній галереї Центру української культури та документації у Будапешті пройшло відкриття виставки української художниці Олесі Гудими. Організаторами виступили Посольство України в Угорщині та Державне самоврядування українців Угорщини.

Відкриваючи виставку голова Державного самоврядування українців Угорщини Вікторія Штефуца подякувала Посольству України в Угорщині за плідну співпрацю, завдяки якій місцева українська громада має можливість ознайомитися з шедеврами сучасного українського образотворчого мистецтва.

Посол України в Угорщині Любов Непоп у своїй вітальній промові зазначила, що «дуже важливо і символічно показувати Україну і через мистецтво. Через те, що ми відчуваємо, через те, що ми бачимо не тільки очима, але серцем і душею. Ці картини передають український дух, українську ідентичність. І ця виставка розповідає про те, що Україна може дати людству, що Україна може дати Європі – не тільки отримувати, але й давати, – і через те вона також заслуговує на підтримку».



Інформація про художницю:

Олеся Гудима у 2003 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю журналістика. Після цього працювала журналістом у Тернопільських друкованих ЗМІ. З 2007 року вона почала займатися виключно мистецтвом.

Для живопису О. Гудими характерна експресивна манера письма з ефектною фактурою полотна, де багатий колорит поєднується з узагальненням і декоративністю. Всі картини емоційні, з характерними образами, виконані швидким пензлем.

Загалом твори художниці можна зарахувати до інтуїтивної форми живопису — тієї, що йде за серцем, спонтанно, не базуючись на вже винайдених техніках і законах. Іконографічне зображення жінки, яка носить у собі сакральне знання — це українська душа, яка в невпинному колообігу життя, переходить з одного стану до іншого — зрілішого та відповідальнішого. Значну частину творчого доробку, який уже зараз налічує більше тисячі робіт, становлять абстрактно-флористичні полотна, більшість з яких створена у майстерному поєднанні технік «alla prima» та імпасто, які вимагають впевненого володіння інструментом (у більшості випадків використано мастихін).

Твори О. Гудими зберігаються в приватних колекціях поціновувачів мистецтва в Україні, Канаді, Франції, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Англії, Вірменії, Іспанії, Польщі, Швейцарії. В Україні власником найбільшої колекції картин художниці є Kavalier Boutique Hotel (м. Львів).

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