16 квітня 8 підтверджень: 21 хворий на COVID-19 у Тернополі

+8 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 16 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 21 ХВОРИЙ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 8 тернополян. У Тернополі триває масове тестування на коронавірус лікарів первинної ланки медицини, працівників транспорту і священників.

🔹Станом на 10:00 16 квітня за результатами ПЛР-тестування коронавірус підтвердили у чотирьох медиків і трьох інших працівників медицини. Ще 1 випадок коронавірусу підтвердили у студента заочного відділення, який повернувся з-за кордону.

🔹Лікарі встановлюють контактних людей.

🔹Тернополяни, у яких виявили коронавірус, добре себе почувають і перебувають на амбулаторному лікуванні.