На Тернопільщині масово хворіють “кашкетники”

У Бучацькому районі лабораторно підтвердили 23 випадки COVID-19. Інфіковані – голова релігійної громади протестантів, члени цієї громади та медпрацівники.

– Три випадки виявили в Бучачі, один у селі Підзамочок. Більшість інфікованих у селах Космирин – 16-ть і Стінка – 3 випадки, де проживають релігійні громади, яких називають “кашкетниками”. У цих селах інфіковані багатодітні родини, пресвітер, а також медпрацівники з амбулаторії, – повідомив перший заступник голови Бучацької РДА Богдан Бейко.

– Троє чоловіків, хворі на коронавірус, перебувають на лікуванні в медичних закладах Бучача, Тернополя та Івано-Франківська, а 13-ть – на самоізоляції, – каже виконувачка обов’язків сільського голови Космирина Надія Федишин.

Зараз місцева влада і медики ведуть діалог із віруючими про те, щоби вони проходили медобстеження та дотримувались карантинних вимог і обмежень.

– Ми стараємось якось погасити спалах захворювання у цій зоні. На дорогах району поставили карантинні пости, у селах проводимо дезінфекцію вулиць, тротуарів та прибудинкових територій. Забезпечуємо аптеки ліками, магазини – продуктами, щоби місцеві жителі менше контактували з іншими населеними пунктами, – доповнює Богдан Бейко.

Ця громада складна, бо є певні особливості у людей, у їхньому спілкуванні і ставленні до системи охорони здоров’я взагалі.

– За інформацією центру первинної медико-санітарної допомоги, є домовленість із цими людьми, що вони проявляють добру волю і йдуть на те, щоби ми якомога більше обстежили членів цієї релігійної громади, аби виявити всіх інфікованих, особливо тих, які потребують медичної допомоги, – каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

Номер Один, Вікторія Ушакова