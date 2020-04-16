16 квітня: у лікарнях Тернополя – 15 хворих на COVID-19

На сьогодні, 16 квітня, 11.00 у лікарнях Тернополя – 15 хворих на COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 11 годину 16 квітня перебуває 15 хворих на COVID-19. Ще троє людей – із підозрами на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 11 годину 16 квітня пацієнтів з COVID-19 – немає. В однієї дитини підозрюють коронавірус.

🔹Станом на 11 годину 16 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває 7 тернополян, контактних з хворими на COVID-19.

🔹19 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні.