17 липня: де на Тернопільщині виявили 22 нові випадки коронавірусу?

Станом на 17 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2358 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2157 випадків – дорослі, 201 випадок – діти), з них 34 летальних. Видужало 1504 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1745, з яких 477 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1268 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 44 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 565 (159 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 59 (8 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (15 одужало);

– Бучацький район – 103 (86 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 70 (28 одужало);

– Заліщицький район – 63 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 115 (77 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 19 (13 одужало);

– Козівський район – 68 (60 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 433 (381 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 114 (42 одужало);

– Монастириський район – 213 (198 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 20 (10 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 24 (18 одужало);

– Тернопільський район – 152 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 109 (76 одужало);

– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 35 осіб

✅проведено 600 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи позитивний результати та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб позитивний результати .

✅підтверджено 22 випадки зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (10 осіб) ⭕️Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 2 ⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Горожанка – 1 ⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 2 ⭕️Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Круголець – 1 ⭕️Підволочиський район (2 особи):

• смт. Підволочиськ – 1

• с. Старий Скалат – 1 ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Лозова – 1 ⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Бутин – 1 ⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Багатківці – 1