18 червня: за вчора коронавірусом інфікувалися 32 осіб з Тернопільщини

Станом на 18 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1542 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1416 випадків – дорослі, 126 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1036 осіб.

В ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1063 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 12 осіб виявлені позитивні результати і 790 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 253 (95 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 4 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 83 (66 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 20 (17 одужало);

– Заліщицький район – 57 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 57 (26 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 4 (3 одужало);

– Козівський район – 47 (25 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 421 (312 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 42 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (6 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 80 (20 одужало);

– Чортківський район – 60 (55 одужало);

– Шумський район – 177 (123 одужало, 7 летальних). За попередню добу:

✅видужало 3 особи.

✅проведено 492 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (7 осіб) ⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Татаринці – 1

• с. Юськівці – 1 ⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• смт. Вишнівець – 3 ⭕️Тернопільський район (3 особи):

• смт. Великі Бірки – 2

• с. Соборне – 1 ⭕️Чортківський район (1 особа):

• с. Косів – 1 ⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Почаїв – 1 ⭕️Шумський район (11 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Бриків – 7

• с. Обич – 1

• с. Коновиця – 1