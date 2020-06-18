18 червня: за вчора коронавірусом інфікувалися 32 осіб з Тернопільщини
Станом на 18 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1542 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1416 випадків – дорослі, 126 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1036 осіб.
В ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1063 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 12 осіб виявлені позитивні результати і 790 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 253 (95 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 4 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 83 (66 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 20 (17 одужало);
– Заліщицький район – 57 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 57 (26 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 4 (3 одужало);
– Козівський район – 47 (25 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 421 (312 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 42 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (6 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 80 (20 одужало);
– Чортківський район – 60 (55 одужало);
– Шумський район – 177 (123 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 3 особи.
✅проведено 492 дослідження методом ПЛР.
✅підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (7 осіб)
⭕️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Татаринці – 1
• с. Юськівці – 1
⭕️Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 1
• смт. Вишнівець – 3
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• смт. Великі Бірки – 2
• с. Соборне – 1
⭕️Чортківський район (1 особа):
• с. Косів – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
⭕️Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Бриків – 7
• с. Обич – 1
• с. Коновиця – 1