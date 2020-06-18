Діти зробили ефектний подарунок надзвичайної краси для рятувальників з Кременця (фото)

Колектив Почаївського будинку дитячої творчості та спорту зробили ефектний подарунок надзвичайної краси, професійності та влучності Кременецьким рятувальникам…

На власноруч створеному макеті, відображені практично всі сфери основної діяльності пожежно-рятувальної служби та робота, з якою часто стикаються рятувальники. Керівництво районного відділу щиро вдячне за створення такого шедевру, який став окрасою підрозділу і кожного разу нагадуватиме відвідувачам про складність професії “рятувальника”, та довгу і тісну співпрацю з Почаївським будинком дитячої творчості та спорту, яка налагоджена роками.