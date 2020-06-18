Обрано ректора ТНМУ ім. І. Горбачевського

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського 17 червня 2020 року з дотриманням усіх карантинних вимог відбулися вибори на посаду ректора ТНМУ. Відповідно до статті 42-ї Закону України «Про вищу освіту» на цю посаду балотувався професор Михайло Корда.

Загалом у виборах взяли участь 802 особи з 894 виборців, що становить 89,7% від загальної кількості виборців. З них за кандидатуру Михайла Михайловича проголосувала 781 особа (97,38% від кількості тих, хто з’явився на дільницю), проти – 14 осіб. Недійсними є 6 бюлетенів.

Вітаємо Михайла Михайловича Корду з отриманою високою довірою з боку колективу ТНМУ і обранням на посаду ректора Тернопільського національного медичного університету на наступні 5 років.



