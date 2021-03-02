Як зареєструватися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19

На порталі «Дія» з’явився запис на COVID-вакцинацію

На порталі «Дія» в розділі послуг для громадян з’явилася послуга онлайн-запису на вакцинацію від COVID-19.

В описі послуги зазначається, що запис проводиться до листа очікування вакцинації від COVID-19. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступний запис на щеплення. Окремо наголошується, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря.

https://diia.gov.ua/…/zapis-do-lista-ochikuvannya… Посилання на портал «Дія»

Для запису необхідно авторизуватися на даному порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де планується проходити щеплення.