11:06 | 17.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

20 грудня тернополян та гостей міста закликають здати кров для малечі!

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

20 грудня  Тернополян та гостей міста закликають здати кров у затишній атмосфері на «Найтеплішому дні донора» 450 мл. для малечі!🩸

Подія відбуватиметься на базі Тернопільського обласного центру служби крові 20 грудня із 08:00 до 13:00, за адресою, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8. Таким чином всі охочі зможуть поділитися теплом із маленькими онкохворими дітьми🫶🏻
На донорів чекатимуть приємні подарунки від партнерів: Попкорн Funny Sheep та 3D LAB, смачне частування та фотозйомка🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️
Для дітлахів можна не лише здати кров, а й принести подарунки — невеличкі, з дитячу долоньку. Вони повинні бути новими, оскільки дітки з онковідділення мають знижений імунітет і найменша інфекція може завдати непоправної шкоди🧸

Долучайтеся до спільної ініціативи Тернопільський центр крові, ДонорUA та Я ДОНОР і подаруйте 450 мл сили для малечі!❤️

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *