20 грудня тернополян та гостей міста закликають здати кров для малечі!

20 грудня Тернополян та гостей міста закликають здати кров у затишній атмосфері на «Найтеплішому дні донора» 450 мл. для малечі!

Подія відбуватиметься на базі Тернопільського обласного центру служби крові 20 грудня із 08:00 до 13:00, за адресою, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8. Таким чином всі охочі зможуть поділитися теплом із маленькими онкохворими дітьми

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Для дітлахів можна не лише здати кров, а й принести подарунки — невеличкі, з дитячу долоньку. Вони повинні бути новими, оскільки дітки з онковідділення мають знижений імунітет і найменша інфекція може завдати непоправної шкоди

Долучайтеся до спільної ініціативи Тернопільський центр крові, ДонорUA та Я ДОНОР і подаруйте 450 мл сили для малечі!