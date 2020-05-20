20 травня: у лікарнях Тернополя – 13 хворих на COVID-19

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 20 ТРАВНЯ

ℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 13 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 20 травня перебуває 9 хворих на коронавірус, 7 з них – тернополяни. Ще 3 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. Стан пацієнтів середньої важкості, одна пацієнтка – підключена до апарату ШВЛ.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 20 травня – 4 пацієнтів (2 дитини і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19, двоє з них – тернополяни. Пацієнтів з підозрою на коронавірус у лікарні – немає. Стан пацієнтів – середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹Станом на 10 годину 20 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 3 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу обстежили 1286 осіб, підтвердили COVID-19 у 97 людей. 61 тернополянин одужав.

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