11:00 | 20.05.2020
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Новини Тернополя 

Затримали 15 молодиків, які незаконно утримували 145 осіб

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Правоохоронці затримали 15 молодиків, які на теренах Тернопільської та Рівненської областей організували нелегальні реабілітаційні центри та фактично позбавляли волі людей. 

У поліції кажуть, що впродовж 2019 року злочинці організували та забезпечували діяльність  реабілітаційних центрів, де нібито проходили курс лікування нарко- та алкозалежні особи. Утім, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення та обмеження волі.

Пацієнтів мінімально забезпечували харчуванням та застосовували препарати сумнівного походження.

Під час проведених 27-ми обшуків на Рівненщині та Тернопільщині у так званих реабілітаційних центрах — орендованих елітних будинких, поліцейські виявили із різних міст України 145 незаконно утримуваних осіб.

Серед них — неповнолітні, яких відправили на «лікування» від наркозалежності батьки.

Вчора затримано 15 зловмисників. Досудове розслідування триває.

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