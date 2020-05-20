Затримали 15 молодиків, які незаконно утримували 145 осіб

Правоохоронці затримали 15 молодиків, які на теренах Тернопільської та Рівненської областей організували нелегальні реабілітаційні центри та фактично позбавляли волі людей.

У поліції кажуть, що впродовж 2019 року злочинці організували та забезпечували діяльність реабілітаційних центрів, де нібито проходили курс лікування нарко- та алкозалежні особи. Утім, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення та обмеження волі.



Пацієнтів мінімально забезпечували харчуванням та застосовували препарати сумнівного походження.



Під час проведених 27-ми обшуків на Рівненщині та Тернопільщині у так званих реабілітаційних центрах — орендованих елітних будинких, поліцейські виявили із різних міст України 145 незаконно утримуваних осіб.



Серед них — неповнолітні, яких відправили на «лікування» від наркозалежності батьки.



Вчора затримано 15 зловмисників. Досудове розслідування триває.