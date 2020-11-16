203 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 листопада

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6247 (4854 одужало, 67 летальних, 1326 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1153 (882 одужало, 9 летальних, 262 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1157 (931 одужало, 18 летальних, 208 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1008 (886 одужало, 17 летальних, 105 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1149 (896 одужало, 18 летальних, 235 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1127 (932 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 171 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1092 (891 одужало, 14 летальних, 187 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 561 (506 одужало, 6 летальних, 49 продовжують хворіти);

– Козівський район – 683 (563 одужало, 5 летальних, 115 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1388 (1197 одужало, 23 летальних, 168 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 582 (491 одужало, 2 летальних, 89 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 982 (797 одужало, 18 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 852 (618 одужало, 6 летальних, 228 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 344 (274 одужало, 3 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 992 (786 одужало, 24 летальних, 182 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1930 (1465 одужало, 18 летальних, 447 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1749 (1303 одужало, 23 летальних, 423 продовжують хворіти);

– Шумський район – 760 (522 одужало, 18 летальних, 220 продовжують хворіти);