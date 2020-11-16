203 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 листопада
Також за останню добу
летальних випадків – 6 (чоловік 71 р. м. Заліщики, чоловік 71 р. Чортківський район с. Полівці, жінка 76 р. м. Чортків, жінка 66 р. м. Чортків, чоловік 31 р. м. Тернопіль, чоловік 69 р. м. Тернопіль;
одужали – 52 особи;
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 23756 осіб;
одужало – 18794 особи;
летальних випадків – 314 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 6247 (4854 одужало, 67 летальних, 1326 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1153 (882 одужало, 9 летальних, 262 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1157 (931 одужало, 18 летальних, 208 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1008 (886 одужало, 17 летальних, 105 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1149 (896 одужало, 18 летальних, 235 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1127 (932 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 171 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1092 (891 одужало, 14 летальних, 187 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 561 (506 одужало, 6 летальних, 49 продовжують хворіти);
– Козівський район – 683 (563 одужало, 5 летальних, 115 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1388 (1197 одужало, 23 летальних, 168 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 582 (491 одужало, 2 летальних, 89 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 982 (797 одужало, 18 летальних, 167 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 852 (618 одужало, 6 летальних, 228 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 344 (274 одужало, 3 летальних, 67 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 992 (786 одужало, 24 летальних, 182 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1930 (1465 одужало, 18 летальних, 447 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1749 (1303 одужало, 23 летальних, 423 продовжують хворіти);
– Шумський район – 760 (522 одужало, 18 летальних, 220 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (72 особи)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Тростянець – 1
• с. Рогачин – 2
• с. Лапшин – 2
• с. Нараїв – 1
• с. Мечищів – 1
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 2
• с. Озеряни – 1
• с. Пилипче – 3
• с. Ланівці – 1
• с. Зелене – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Жилинці – 1
• с. Кривче – 1
Бучацький район (12 осіб):
• с. Бучач – 7
• с. Підзамочок – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 8
• м. Хоростків – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Сидорів – 1
Заліщицький район (4 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Касперівці – 1
• с. Хартонівці – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Федьківці – 1
• с. Стриївка – 1
Зборівський район (2 особи):
• с. Озерна – 2
Козівський район (0 осіб)
Кременецький район (2 особи):
• м. Почаїв – 1
• с. Лосятин – 1
️Лановецький район (2 особи):
• с. Великі Кусківці – 2
️Монастириський район (11 осіб):
• сел. Коропець – 2
• с. Горожанка – 1
• с. Швейків – 2
• с. Заставці – 2
• с. Устя-Зелене – 2
• с. Межигір’я – 1
• с. Красіїв – 1
Підволочиський район (8 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 2
• с. Лисичинці – 1
• с. Криве – 2
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Струсів – 2
• с. Варваринці – 1
Тернопільський район (11 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Байківці – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Петриків – 1
• с. Забойки – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Підгородне – 2
️Чортківський район (25 осіб):
• м. Чортків – 16
• с. Переходи – 1
• с. Біла – 4
• с. Джурин – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (15 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Великі Загайці – 2
• с. Биківці – 1
• с. Рохманів – 2
• с. Мирове – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Вілія – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Малі Дедеркали – 1