На Тернопільщині покарають батьків учня, який цькував вчителя

Адміністративну відповідальність за вчинення психологічного насильства над учасником освітнього процесу понесуть батьки неповнолітнього учня одного з навчальних закладів Лановецького району. Школяр вчиняв систематичний булінг щодо вчителя.

Восьмикласник неодноразово зривав урок зухвалою поведінкою. Педагог намагався зупинити свавілля, закликав учня бути чемним й сумлінним, неодноразово скаржився дирекції та батькам. У справу втрутилися працівники ювенальної превенції. За фактом задокуметованого адмінправопорушення вчиненого неповнолітньою особою, штраф сплатять його батьки.

Поліцейські нагадують, що булінг, внаслідок якого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 850 – 1700 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Якщо ж булінг вчиняється групою осіб або повторно протягом року, то кривдники сплачуватимуть від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) або мають виконувати громадські роботи протягом 40-60 годин.

Якщо булінг вчиняє неповнолітня (до 18 років) або малолітня (до 14 років) особа, то за неї платитимуть штраф і виконуватимуть громадські роботи батьки або особи, які їх замінюють згідно чинного законодавства.

Крім того, якщо керівник навчального закладу не повідомить поліції про випадки цькування, муситиме заплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж має виконувати виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.