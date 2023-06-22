Тимчасова непридатність з переоглядом через 6-12 місяців: що саме потрібно знати військовослужбовцю

Під час проходження служби чимало захисників та захисниць зазнали поранень, травм або захворювань. Через це рішенням відповідних військово-лікарських комісій їх визнано непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Такі рішення виносять дедалі частіше і здебільшого такі військовослужбовці не повністю відновили здоров’я.

⁉️Що означає таке формулювання?

Постанова ВЛК про те, що військовослужбовець тимчасово непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, означає, що стан здоров’я військовослужбовця нині не дозволяє йому/їй виконувати обов’язки військової служби, оскільки після зазнаної травми (поранення, контузії, каліцтва) або проведеного оперативного втручання потрібен час (6-12 місяців) для відновлення функцій органів та систем органів. Тобто непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом його/її стан може стабілізуватися.

‼️Однак це не означає, що у разі такого висновку ВЛК, тобто тимчасової непридатності, ви не будете проходити служби в цей період часу. Діючі військовослужбовці, визнані тимчасово непридатними, за рішенням командира можуть бути виведені поза штат (в розпорядження), залишатися в розташуванні військових частин для виконання обов’язків з урахуванням стану здоров’я.

Згідно з ‼️Довідником військовослужбовця https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo , алгоритм дій у разі постанови про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців такий:

✔️написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якому повідомити про рішення ВЛК та додати відповідні медичні довідки для прийняття рішення щодо продовження військової служби;

✔️отримати розпорядження командира щодо продовження військової служби;

✔️через 6-12 місяців подати рапорт на отримання направлення на ВЛК для повторного медичного обстеження.

👉Після повторного огляду військово-лікарська комісія приймає постанову, чи здатний військовослужбовець до подальшого несення служби.

Інформагентство АрміяInform