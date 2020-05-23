23 травня: на Тернопільщині +3 інфікованих COVID-19

Станом на 23 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1108 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1033 випадки – дорослі, 75 випадків – діти), з них 24 летальних. Видужало 758 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 98 (73 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (12 одужало);

– Бучацький район – 67 (61 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 14 (13 одужало);

– Заліщицький район – 45 (38 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 22 (19 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 376 (145 одужало, 7 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (178 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);

– Тернопільський район – 16 (13 одужало);

– Чортківський район – 53 (51 одужало);

– Шумський район – 135 (85 одужало, 6 летальних).

За попередню добу:

☑️видужало 38 осіб, в тому числі 5 медиків

☑️проведено 348 досліджень

☑️підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Гаї-Шевченківські – 2

⭕️Борщівський район (1 особа):

• с. Глибочок – 1