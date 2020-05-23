Віктор Овчарук: “Співпраця ОТГ та кооперативів може стати взаємовигідним механізмом розвитку та гарантією фінансової стабільності останніх”

На цьому голова обласної ради Віктор Овчарук наголосив під час зустрічі з представниками кооперативного об’єднання «Файні Ґазди» та керівником департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимиром Стахівим.

– Два роки тому Україна фактично розпочала процес відродження кооперативного руху як перспективу створення нових робочих місць: держава пропонувала суттєву підтримку у створенні обслуговуючих кооперативів. Особливо широкі можливості надавались учасникам АТО. В області було створено 108 таких об’єднань, 96 з яких досі успішно функціонують. Сьогодні, в умовах економічної нестабільності, нещодавно створені кооперативи знаходяться у пошуках нових джерел фінансування. Альтернативним механізмом стабільного заробітку бачимо співпрацю обслуговуючих кооперативів з ОТГ, в яких вони знаходяться. Такий союз можливий у сфері забезпечення продуктами місцевих шкіл та садочків. При цьому, громади зможуть отримувати продукти за меншу ціну, мінімізуючи витрати на доставку, а кооперативи матимуть стабільний круглорічний ринок збуту своїх товарів, – зазначив Віктор Овчарук.

Також Віктор Овчарук пообіцяв сприяти проханню кооперативного об’єднання про продовження дії обласної програми підтримки кооперативів.