24 серпня колона з понад 200 автомобілів промчала вулицями Тернополя





24 серпня у День Незалежності автомобілісти, об’єднані в ГО “Авто Євро Сила”, провели в Тернополі мирну акцію-автопробіг вулицями міста.

Автомобілісти вважають, що з питанням розмитнення придбаних закордоном автомобілів в Україні щось не так. Тому українці гуртуються та об’єднуються з метою домогтись адекватних (доступних, аналогічних європейським) правил розмитнення автомобілів.

Якщо влада не чує велику кількість людей, то починає працювати вулиця.