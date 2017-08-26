Новини Тернополя 

24 серпня колона з понад 200 автомобілів промчала вулицями Тернополя

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24 серпня у День Незалежності автомобілісти, об’єднані в ГО “Авто Євро Сила”, провели в Тернополі мирну акцію-автопробіг вулицями міста.

Автомобілісти вважають, що з питанням розмитнення придбаних закордоном автомобілів в Україні щось не так. Тому українці гуртуються та об’єднуються з метою домогтись адекватних (доступних, аналогічних європейським) правил розмитнення автомобілів.

Якщо влада не чує велику кількість людей, то починає працювати вулиця.

 

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