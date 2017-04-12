25-річну тернополянку-клептоманку можуть посадити за грати

З заявою про крадіжку до поліцейських звернулась жителька обласного центру. Жінка розповіла, що з крамниці в якій вона працює, викрали косметику.

Камери відеоспостереження зафіксували, як невідома жінка поцупила з полиці косметичні засоби марки «LOREAL REVITALIFT» та покинула магазин. Суму завданих збитків оцінено в 222 гривні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівники поліції встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 25 – річна мешканка Тернополя. Вона вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за подібні злочини: з торговий закладів тернополянка виносила парфуми, засоби гігієни та декоративну косметику. Все викрадене використовувала для власних потреб.

Підозрювана у скоєному зізналась. Крадійку затримано у порядку статті 208 КПК України. За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.