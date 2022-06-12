26 млн. доларів росіяни поховали в чортківській землі

26 млн доларів кацапи поховали в чортківській землі. Втрачений російський народе, як вважаєш, це найкраще використання державних грошей? – питає чоловік.

Нагадаємо, 11 червня 11 червня росія нанесла ракетні удари на Чортків. У результаті обстрілу зруйновано частину військового об’єкту та пошкоджено чотири п’ятиповерхові житлові будинки.

Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 23 людини, вони були госпіталізовані. На місці удару працювало 10 карет «швидкої».

Серед потерпілих є дитина 12 років, її накладено шви. Серед постраждалих 7 жінок. Більшість поранених у стані середньої важкості, майже всі вони – мешканці будинків.

Частину потерпілих вже виписано з лікарень.

На військовому об’єкті зброї не було, тому ОВА розцінює цей обстріл, як удар по цивільному населенню.