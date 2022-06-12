У Чорткові внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини та пошкоджено чотири житлових будинки

По місту Чортків Тернопільської області вчора, 11 червня, о 21.46 було завдано ракетного удару. Ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу. У результаті обстрілу зруйновано частину військового об’єкту та пошкоджено чотири п’ятиповерхові житлові будинки.

Один з ударів потрапив у газову трубу, тому було виключено газ для жителів, до кінця дня газове постачання буде відновлено. Загиблих під час удару немає.

Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 людини, вони були госпіталізовані. На місці удару працювало 10 карет «швидкої».

Серед потерпілих є дитина 12 років, її накладено шви. Серед постраждалих 7 жінок. Більшість поранених у стані середньої важкості, майже всі вони – мешканці будинків.

Частину потерпілих вже виписано з лікарень.

На військовому об’єкті зброї не було, тому ОВА розцінює цей обстріл, як удар по цивільному населенню.

В 3 годині ночі було зупинено пошукові роботи, зниклих безвісти немає. Наразі триває розбір завалів.