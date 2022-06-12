15:30 | 12.06.2022
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Політика 

росія обстріляла житлові будинки у Чорткові (відео)

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11 червня росія нанесла ракетні удари на Чортків. У результаті обстрілу зруйновано частину військового об’єкту та пошкоджено чотири п’ятиповерхові житлові будинки.

 На відео п’ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми.

Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають.

За фактом злочину порушено кримінальне провадження Службою безпеки України.

 

Відео зі сторінки Володимира Труша

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