росія обстріляла житлові будинки у Чорткові (відео)

11 червня росія нанесла ракетні удари на Чортків. У результаті обстрілу зруйновано частину військового об’єкту та пошкоджено чотири п’ятиповерхові житлові будинки.

На відео п’ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми.