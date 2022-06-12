росія обстріляла житлові будинки у Чорткові (відео)
11 червня росія нанесла ракетні удари на Чортків. У результаті обстрілу зруйновано частину військового об’єкту та пошкоджено чотири п’ятиповерхові житлові будинки.
На відео п’ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми.
Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають.
За фактом злочину порушено кримінальне провадження Службою безпеки України.
Відео зі сторінки Володимира Труша