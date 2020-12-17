27 дітей-сиріт із Тернопільщини отримали сертифікати на придбання житла

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш вручив сертифікати на придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа. Сертифікати отримали 27 дітей-сиріт.

«Найкращий спосіб зробити дітей хорошими — це зробити їх щасливими. Тому турбота про дітей сиріт є пріоритетною, — зазначає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш. – Кожного року виділяються кошти для дітей сиріт. Звичайно вони не замінять сім’ю та батьківську любов. Однак це те мінімальне, що ми можемо зробити».

З метою забезпечення дітей-сиріт житлом у 2019 році держава виділила Тернопільській області грошову компенсацію у розмірі 12 з половиною мільйонів гривень. Відтак було придбано приміщення для дитячого будинку сімейного типу у с. Велика Березовиця, та житло для 24 дітей-сиріт.

У 2020 році з державного бюджету в Тернопільську область надійшло 11 519 500 гривень субвенції. Кошти перераховано 28 дітям-сиротам та особам з їх числа на спеціальні рахунки у відділеннях Ощадного банку.На наступний рік у державному бюджеті на Тернопільську область передбачено понад 12 мільйонів 676 тисяч гривень. Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш вручив сертифікати на придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа. Сертифікати отримали 27 дітей-сиріт. «Найкращий спосіб зробити дітей хорошими — це зробити їх щасливими. Тому турбота про дітей сиріт є пріоритетною, — зазначає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш. – Кожного року виділяються кошти для дітей сиріт. Звичайно вони не замінять сім’ю та батьківську любов. Однак це те мінімальне, що ми можемо зробити». З метою забезпечення дітей-сиріт житлом у 2019 році держава виділила Тернопільській області грошову компенсацію у розмірі 12 з половиною мільйонів гривень. Відтак було придбано приміщення для дитячого будинку сімейного типу у с. Велика Березовиця, та житло для 24 дітей-сиріт. У 2020 році з державного бюджету в Тернопільську область надійшло 11 519 500 гривень субвенції. Кошти перераховано 28 дітям-сиротам та особам з їх числа на спеціальні рахунки у відділеннях Ощадного банку.На наступний рік у державному бюджеті на Тернопільську область передбачено понад 12 мільйонів 676 тисяч гривень.