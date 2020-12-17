Ранок 17 грудня: 292 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області
292 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5 (чоловік 69 р. м. Тернопіль, чоловік 85 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. Бережанський район с. Нараїв, жінка 77 р. смт Підволочиськ, жінка 56 р. Козівський район с. Покропивна)
одужало – 362 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 960
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 31873 особи;
одужало – 27078 осіб;
летальних випадків – 432 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8575 (6943 одужало, 101 летальних, 1531 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1660 (1402 одужало, 18 летальних, 240 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1483 (1324 одужало, 24 летальних, 135 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1177 (1075 одужало, 18 летальних, 84 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1614 (1374 одужало, 25 летальних, 215 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1390 (1224 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 137 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1497 (1225 одужало, 20 летальних, 252 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 714 (668 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти);
– Козівський район – 936 (773 одужало, 7 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1798 (1576 одужало, 28 летальних, 194 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 852 (715 одужало, 2 летальних, 135 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1131 (1047 одужало, 22 летальних, 62 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1307 (1031 одужало, 14 летальних, 262 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 436 (405 одужало, 3 летальних, 28 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1326 (1148 одужало, 26 летальних, 152 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2698 (2184 одужало, 32 летальних, 482 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2273 (2006 одужало, 32 летальних, 235 продовжують хворіти);
– Шумський район – 1006 (958 одужало, 20 летальних, 28 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (93 особи)
Бережанський район (11 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Саранчуки – 2
• с. Підлісне – 1
Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бурдяківці – 2
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Порохова – 2
• с. Ріпинці – 1
Гусятинський район (14 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Хоростків – 1
• м. Копичинці – 6
• с. Чабарівка – 2
• с. Шидлівці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Зелене – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (12 осіб):
• м. Заліщики – 7
• смт Товсте – 1
• с. Винятинці – 2
• с. Синьків – 2
Збаразький район (34 особи):
• м. Збараж – 6
• смт Вишнівець – 3
• с. Залужжя – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Лози – 1
• с. Федьківці – 2
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Малі Вікнини – 2
• с. Базаринці – 1
• с. Романове Село – 2
• с. Старий Збараж – 4
• с. Верняки – 1
• с. Колодне – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Москалівка – 1
• с. Доброводи – 3
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Кальне – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Ренів – 2
Козівський район (1 особа):
• с. Козівка – 1
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 11
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 3
• с. Млинівці – 2
• с. Горинка – 2
• с. Підлісці – 1
️Лановецький район (4 особи):
• с. Влащинці – 3
• с. Якимівці – 1
️Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (22 особи):
• смт Підволочиськ – 10
• м. Скалат – 4
• с. Нове Село – 1
• с. Скорики – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Климківці – 1
• с. Мислова – 1
• с. Остап’є – 2
• с. Токи – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Голгоча – 2
Теребовлянський район (12 осіб):
• м. Теребовля – 5
• смт Дружба – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Буданів – 1
• с. Золотники – 2
• с. Надрічне – 1
• с. Кровинка – 1
Тернопільський район (22 особи):
• смт Велика Березовиця – 5
• смт Великі Бірки – 2
• с. Петриків – 2
• с. Біла – 1
• с. Острів – 3
• с. Ступки – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Буцнів – 2
• с. Дичків – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Ступки – 1
️Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 6
• с. Біла – 1
• с. Ягільниця – 2
• с. Шульганівка – 1
• с. Джурин – 2
• с. Черкавщина – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Полівці – 1
Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Стіжок – 1
• с. Залісці – 1
• с. Сураж – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Шумбар – 1