Ранок 17 грудня: 292 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області

292 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 5 (чоловік 69 р. м. Тернопіль, чоловік 85 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. Бережанський район с. Нараїв, жінка 77 р. смт Підволочиськ, жінка 56 р. Козівський район с. Покропивна)

одужало – 362 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 960

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 31873 особи;

одужало – 27078 осіб;

летальних випадків – 432 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8575 (6943 одужало, 101 летальних, 1531 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1660 (1402 одужало, 18 летальних, 240 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1483 (1324 одужало, 24 летальних, 135 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1177 (1075 одужало, 18 летальних, 84 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1614 (1374 одужало, 25 летальних, 215 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1390 (1224 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 137 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1497 (1225 одужало, 20 летальних, 252 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 714 (668 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти);

– Козівський район – 936 (773 одужало, 7 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1798 (1576 одужало, 28 летальних, 194 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 852 (715 одужало, 2 летальних, 135 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1131 (1047 одужало, 22 летальних, 62 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1307 (1031 одужало, 14 летальних, 262 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 436 (405 одужало, 3 летальних, 28 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1326 (1148 одужало, 26 летальних, 152 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2698 (2184 одужало, 32 летальних, 482 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2273 (2006 одужало, 32 летальних, 235 продовжують хворіти);

– Шумський район – 1006 (958 одужало, 20 летальних, 28 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (93 особи)

Бережанський район (11 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Саранчуки – 2

• с. Підлісне – 1

Борщівський район (5 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бурдяківці – 2

• с. Лосяч – 1

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Порохова – 2

• с. Ріпинці – 1

Гусятинський район (14 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 6

• с. Чабарівка – 2

• с. Шидлівці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Зелене – 1

• с. Яблунів – 1

Заліщицький район (12 осіб):

• м. Заліщики – 7

• смт Товсте – 1

• с. Винятинці – 2

• с. Синьків – 2

Збаразький район (34 особи):

• м. Збараж – 6

• смт Вишнівець – 3

• с. Залужжя – 1

• с. Бодаки – 1

• с. Лози – 1

• с. Федьківці – 2

• с. Великий Кунинець – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Старий Вишнівець – 1

• с. Малі Вікнини – 2

• с. Базаринці – 1

• с. Романове Село – 2

• с. Старий Збараж – 4

• с. Верняки – 1

• с. Колодне – 1

• с. Чернихівці – 2

• с. Москалівка – 1

• с. Доброводи – 3

Зборівський район (8 осіб):

• м. Зборів – 4

• с. Кальне – 1

• с. Загір’я – 1

• с. Ренів – 2

Козівський район (1 особа):

• с. Козівка – 1

Кременецький район (20 осіб):

• м. Кременець – 11

• м. Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 3

• с. Млинівці – 2

• с. Горинка – 2

• с. Підлісці – 1

Лановецький район (4 особи):

• с. Влащинці – 3

• с. Якимівці – 1

️Монастириський район (0 осіб)

Підволочиський район (22 особи):

• смт Підволочиськ – 10

• м. Скалат – 4

• с. Нове Село – 1

• с. Скорики – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Климківці – 1

• с. Мислова – 1

• с. Остап’є – 2

• с. Токи – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• с. Голгоча – 2

Теребовлянський район (12 осіб):

• м. Теребовля – 5

• смт Дружба – 1

• с. Гумниська – 1

• с. Буданів – 1

• с. Золотники – 2

• с. Надрічне – 1

• с. Кровинка – 1

Тернопільський район (22 особи):

• смт Велика Березовиця – 5

• смт Великі Бірки – 2

• с. Петриків – 2

• с. Біла – 1

• с. Острів – 3

• с. Ступки – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Буцнів – 2

• с. Дичків – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Чернелів-Руський – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Ступки – 1

Чортківський район (16 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Біла – 1

• с. Ягільниця – 2

• с. Шульганівка – 1

• с. Джурин – 2

• с. Черкавщина – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Полівці – 1

Шумський район (11 осіб): • м. Шумськ – 5 • с. Стіжок – 1 • с. Залісці – 1 • с. Сураж – 1 • с. Великі Загайці – 1 • с. Боложівка – 1 • с. Шумбар – 1