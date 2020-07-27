27 липня підтверджено 48 випадків зараження вірусом COVID-19 в області

Станом на 27 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2773 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2534 випадки – дорослі, 239 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1713 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2029, з яких 682 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 29 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1347 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 52 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 708 (217 одужало, 2 летальних);

– Бережанський район – 87 (23 одужало, 2 летальних);

– Борщівський район – 20 (17 одужало);

– Бучацький район – 113 (89 одужало, 2 летальних); 22

– Гусятинський район – 84 (46 одужало);

– Заліщицький район – 68 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 152 (92 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 30 (20 одужало);

– Козівський район – 72 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 441 (405 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 122 (79 одужало);

– Монастириський район – 247 (207 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 27 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 9 (5 одужало, 2 летальних);

– Теребовлянський район – 42 (19 одужало);

– Тернопільський район – 183 (99 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 142 (77 одужало);

– Шумський район – 226 (182 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 6 осіб

✅проведено 619 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 48 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (18 осіб) ⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Саранчуки – 1 ⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Горигляди – 1 ⭕️Козівський район (2 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Таурів – 1 ⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Раковець – 1

• с. Новики – 1 ⭕️Гусятинський район (7 осіб):

• м. Копичинці – 3

• с. Паївка – 1

• смт. Гримайлів – 1

• с. Целіїв – 1

• с. Зелене – 1 ⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Чистилів – 1

• с. Шляхтинці – 1 ⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Лошнів – 1

• с. Слобідка – 1

• с. Семиківці – 1 ⭕️Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Руська Гута – 1

• с. Васьківці – 1

• с. Ходаки – 1