27 липня підтверджено 48 випадків зараження вірусом COVID-19 в області
Станом на 27 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2773 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2534 випадки – дорослі, 239 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1713 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2029, з яких 682 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 29 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1347 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 52 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 708 (217 одужало, 2 летальних);
– Бережанський район – 87 (23 одужало, 2 летальних);
– Борщівський район – 20 (17 одужало);
– Бучацький район – 113 (89 одужало, 2 летальних); 22
– Гусятинський район – 84 (46 одужало);
– Заліщицький район – 68 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 152 (92 одужало, 2 летальний);
– Зборівський район – 30 (20 одужало);
– Козівський район – 72 (66 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 441 (405 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 122 (79 одужало);
– Монастириський район – 247 (207 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 27 (12 одужало);
– Підгаєцький район – 9 (5 одужало, 2 летальних);
– Теребовлянський район – 42 (19 одужало);
– Тернопільський район – 183 (99 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 142 (77 одужало);
– Шумський район – 226 (182 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 6 осіб
✅проведено 619 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 48 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (18 осіб)
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Саранчуки – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• с. Горигляди – 1
⭕️Козівський район (2 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Таурів – 1
⭕️Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Раковець – 1
• с. Новики – 1
⭕️Гусятинський район (7 осіб):
• м. Копичинці – 3
• с. Паївка – 1
• смт. Гримайлів – 1
• с. Целіїв – 1
• с. Зелене – 1
⭕️Тернопільський район (2 особи):
• с. Чистилів – 1
• с. Шляхтинці – 1
⭕️Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Семиківці – 1
⭕️Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Руська Гута – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Ходаки – 1