У Тернополі науковці медуніверситету створили шолом від вірусів

Портативний пневмошолом створили науковці Тернопільського медичного університету. Він захищає від небезпечних бактерій, токсичних речовин, вірусів, зокрема, COVID-19. Про це розповів автор ідеї – доцент медуніверситету Андрій Ковальчук.

Пневмошолом має мобільну систему форсованої подачі повітря. Працює на акумуляторній батареї, яка забезпечує безперервну роботу протягом 24 годин. Його виготовляли протягом двох тижнів.

Він з непроникної тканини. Має екран високого ступеня захисту. Компактний. Пневмошолом можна одягнути і зняти без сторонньої допомоги.

“Нам вдалося розробити таку спеціальну турбіну, яка працює від портативного акумулятора – павербанка. Він живить, розроблену нами мікротурбіну, яка подає повітря через спеціальний бактерескопічний фільтр всередину пневмошолома”, – розповідає Ковальчук.

За його словами, всередині пневмошолома існує ще додатковий фільтр, який затримує вірусні частинки, а також будь-які хімічні сполуки органічної та неорганічної природи.

Ковальчук каже, що пневмошолом створив, насамперед, для захисту медиків від коронавірусної інфекції:

“Працівник, який одягне такий пневмошолом при шпиталізації хворого з коронавірусом чи працівник лабораторії, який працює з біоматеріалами, буде повністю захищений від потрапляння вірусних частинок йому на обличчя, на слизові”.

Лаборант Олег Ковальчук випробував функціональність та надійність пневмошолома на собі. Він пробув у ньому на роботі п’ять годин:

“Цей шолом не запотіває, повністю відповідає усім санітарно-гігієнічним нормам, а також у ньому досить комфортно працювати”.

Співавтор винаходу, науковець Іван Кліщ каже, щоб запустити виріб у серійне виробництво, необхідно провести розширені дослідження, які би підтвердили його ефективність. Вони можуть тривати близько пів року:

“Ці дослідження ми плануємо проводити у нашому університеті. Але для того, щоб забезпечити їх фінансово, ми подали заявку у національний фонд досліджень. Щоб виділили в межах трьох мільйонів гривень”.

Коли ці дослідження завершать, нададуть сертифікат, тоді винахідники шукатимуть виробника.

Пневмошолом, який створили тернопільські науковці, немає аналогів. Розповів співавтор розробки, науковець Андрій Павлишин. Тому, щоб захистити його від конкурентів, винахід запатентують:

“Дуже цікава розробка і вона має понад 90% ймовірності патентування. Аналогів немає по економічності, ефективності, легкості, ергономічності. Є подібні моделі закордонні. Но вони значно дорожчі і важчі у користуванні”.

Патент оформлятимуть у Тернопільському медуніверситеті. А далі відправлять до Укрпатенту в Київ.

Собівартість одного пневмошолома, за умови серійного виробництва, близько трьох тисяч гривень, – каже Андрій Ковальчук.

Суспільне