Погані справи у Сергія Надала – “тітушок” збирав з усієї України (фото)
За інформацією, любязно наданою Олною Березою сьогодні під Тернопільською міською радою “відчайдушно зображали з себе тернополян” депутат Хмельницької міської ради Яницький Олег Казимирович та депутат Хмельницької обласної ради Бурлик Віктор Вікторович. Обидва стали депутатами від ВО “Свобода”. Останній за іронією долі є керівником депутатської групи «Протидія політичним репресіям та захист здобутків Революції Гідності» у Хмельницькій обласній раді. Судячи з того, що тітушню збирали з усієї України – погані справи у тернопільської “Свободи”.
One thought on “Погані справи у Сергія Надала – “тітушок” збирав з усієї України (фото)”
А звідки автори взяли, що пан Надал збирав тітушок з усієї України??? Може вони самі приїхали, взнавши що і як, тобто – коли сесія і які питання виносяться на розгляд. Я б так огульно не звинувачував Надала в цьому. А от те, що під керівництвом п.Надала в цьому році сесія міськради прийняла рішення, щоб батьки- “нерезиденти”, котрі на даний час в Тернополі не прописані, бо не мають свого житла, і оплачували за малолітніх дітей в содочку – оце я Надалу не прощу. І – відомщу. Нє-нє, не кулаками. Я сам приїду не на одну сесію, і, будучи тверезим, без зброї, з паспортом – він не має права мене не впустити в сесійну залу, ще й слово надасть “люб”язно”. І тоді я всім покажу що накерував за час свого правління пан Надал. Запевняю, Ви, тернополяни, ще й третьої частини правди не знаєте. Зрозумів, Сергію Віталійовичу??? Місяць часу даю для скасування того ганебного рішення сесії. Не можна ділити дітей (і їхніх батьків) на своїх і чужих. Чужим – в два рази складніше, бо батьківська хата далеко, робота – там. Не в кожної дитини, що живе в файному місті, батьки спроможні купити квартиру. Зрозуміло ізлаґаю???