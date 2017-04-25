Погані справи у Сергія Надала – “тітушок” збирав з усієї України (фото)

За інформацією, любязно наданою Олною Березою сьогодні під Тернопільською міською радою “відчайдушно зображали з себе тернополян” депутат Хмельницької міської ради Яницький Олег Казимирович та депутат Хмельницької обласної ради Бурлик Віктор Вікторович. Обидва стали депутатами від ВО “Свобода”. Останній за іронією долі є керівником депутатської групи «Протидія політичним репресіям та захист здобутків Революції Гідності» у Хмельницькій обласній раді. Судячи з того, що тітушню збирали з усієї України – погані справи у тернопільської “Свободи”.



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